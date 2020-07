Սուսիկ-փուսիկ հիվանդները

Հետազոտությունները վկայում են, որ համարյա ամեն երկրորդ Sars-CoV-2 վարակվածություն անցնում է հիվանդի համար աննկատ, բայց նա կարող է վարակել ուրիշներին: Այդ պայմաններում հնարավո՞ր է զսպել պանդեմիան՝ գրում է Քրիստինա Կունկելը Süddeutsche Zeitung-ում: Ի՞նչ վիճակում են այդ սուսիկ-փուսիկ հիվանդները, մինչև հիմա կան մոտավոր տեղեկություններ: Կալիֆորնիացի գիտնականների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Sars-CoV-2-ով ամեն երկրորդ վարակ անցնում է հիվանդի համար աննկատ: Այսօր հայտնի է, որ վարակիչ են նաև ախտանիշներ չունեցողները: Հետազոտությունները վկայում են, որ հենց վարակվելու ու առաջին ախտանիշներն ի հայտ գալու միջակայքում են մարդիկ հատկապես վարակիչ: Այդ պատճառով պանդեմիայի զսպման միջոցառումները չպետք է կենտրոնանան միայն ակնհայտ հիվանդների վրա: «Նույնիսկ եթե բոլոր ախտանիշներով դեպքերը մեկուսացվեն, կարող է ծագել հիվանդության հզոր բռնկում»՝ զգուշացնում են Բերկլիի Կալիֆորնիայի համալսարանի գիտնականները գիտական Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում: Երբ շատ երկրներում հանում են սահմանափակումները, որ ակտիվացնեն տնտեսական ու մշակութային կյանքը, վարակի բոլոր դեպքերի բացահայտման խելամիտ մարտավարությունը էական նշանակություն ունի: Այդ պատճառով կալիֆորնիացի գիտնականները ստեղծել են երկու մոդելային հաշվարկ, որտեղ ներառված են ախտանիշներով և առանց ախտանիշների մարդիկ: Երկու սցենարներում հետազոտողները ելնում են այն փաստից, որ ախտանիշների բացակայության պատճառով չեն մեկուսացվում բոլոր վարակվածների 17,9% և 30,8%-ը: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ վարակի փոխանցման դեպքերի մեծ մասի «մեղավորը» ախտանիշներ չունեցող հիվանդներն են կամ նրանք, որ գտնվում են նախաախտանիշային շրջանում: Նույնիսկ եթե բոլոր վարակվածների միայն 17,9% չունեն ախտանիշներ (տվյալների հիմքում Diamond Princess զբոսանավում կորոնավարակի բռնկման հետազոտությունն է), նրանցից ամեն երկրորդը վարակիչ է: Բայց շատ ավելի վարակիչ են նրանք, ում ախտանիշները հետո ենն հայտնվում (48%), լիակատար անախտանիշ հիվանդները վարակում են 3,4%-ի: Եթե գիտնականները ենթադրել են 30,8% անախտանիշ վարակվածների, ինչպես հաղորդվել է մեկ այլ ուսումնասիրության մեջ, վիրուսի հետագա փոխանցման թիվը համարյա չի փոխվել (47% և 6,6%): Իրենց հաշվարկներից գիտնականները եզրակացրել են, որ անհրաժեշտ է ճանաչել ու մեկուսացնել բոլոր սուսիկ-փուսիկ հիվանդների 2/3-ը, որպեսզի վճռականորեն կասեցվի վարակի տարածումը: Նրանք ընդգծում են կասկածելի անախտանիշ դեպքերի ստուգման ծայրահեղ անհրաժեշտությունը: Կալիֆորնիացի գիտնականների կարծիքով՝ նաև անհրաժեշտ է նշանակալից բարելավել շփումների տեղորոշումը:

Քրիստինա Կունկել, Süddeutsche Zeitung



Հ.Գ. Բոլոր այն երկրներում, որ այսօր հիմնականում հաղթահարել են կորոնավիրուսը ու սկսում են բացել սահմանները, տեստավորումը կարևոր դեր է ունեցել: Հայաստանում տեստավորմանը տրվում է երրորդական-չորրորդական նշանակություն, հետո էլ վարչապետը հարցնում է՝ ի՞նչն ենք սխալ անում: Սխալը տեստավորումը վարակվածներին ու առողջներին իրարից զատելու համար չօգտագործելն է, որ հնարավորություն է տալիս անախտանիշ կամ նախաախտանիշային վարակակիրներին ակամա քայլող վարակ դառնալ:



